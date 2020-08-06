Анкара, , 09:59 — REGNUM В Турции правящая Партия справедливости и развития (ПСР) рассматривает возможность выхода Анкары из Конвенции Совета Европы по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция). Об этом сообщает Milliyet.

По данным издания, 5 августа председатель партии и президент Реджеп Тайип Эрдоган должен был провести встречу с однопартийцами, чтобы выслушать их позицию по этому вопросу, однако встречу перенесли на 13 августа.

В свою очередь Reuters со ссылкой на источники сообщает, что за выход Анкары из конвенции выступает «незначительное большинство членов партии».

Как сообщало ИА REGNUM, Конвенция была подписана 46 государствами, однако ратифицировали ее лишь 33 страны. На сегодняшний день Конвенцию Совета Европы не ратифицировали Болгария, Чехия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Великобритания и Украина. Россия не стала подписывать данную конвенцию.

Причиной непринятия конвенции в ряде стран является заявляемый в ней небиологический подход к определению пола, что считается юридическим основанием для концепции «третьего пола» и легализации однополых браков.