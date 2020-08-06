Джакарта, , 09:58 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю онлайн-встречу с главой МИД Колумбии Клаудией Блум, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы обсудили несколько вопросов для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, включая подписание соглашения об отмене виз для владельцев обычных паспортов и меморандума о взаимопонимании о политических консультациях между министерствами иностранных дел двух стран», — заявила Ретно Марсуди.

«Я хотела бы выразить признательность за сотрудничество между двумя странами в репатриации колумбийских граждан из нескольких стран Азии с помощью гуманитарных рейсов», — отметила министр иностранных дел Колумбии.

Министры иностранных дел двух стран также договорились об увеличении торговли и инвестиций, в том числе в контексте восстановления экономики после пандемии.

Ожидается, что подписанное соглашение об отмене виз увеличит количество туристов после окончания пандемии. В 2019 году Индонезию посетили 6304 граждан Колумбии, что на 15,7% больше, чем в 2008 году.

Стороны также договорились поддерживать друг друга в глобальном сотрудничестве, включая построение мира во всем мире.

Напомним, Колумбия является важной дружественной страной для Индонезии, будучи шестым по величине торговым партнером в Южной Америке в 2019 году, а также вторым по величине инвестиционным партнером в регионе в том же году.

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