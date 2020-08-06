6 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Появление апостольского нунция в Пекине, став оно возможным, решит многие проблемы. Это не только дипломатия. Нунций является главным контролером католической церковной жизни в той или иной стране. Пока посланник Святого престола отсутствует, местные епископы зачастую ведет себя по поговорке «кот за двери – мыши в пляс». Это актуально и для Китая.

Станислав Стремидловский, , 09:47 — REGNUM



Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Пекин неофициально подтвердил, что переговоры между Китаем и Ватиканом о пролонгации объявленного в сентябре 2018 года временного соглашения о назначении епископов, которое урегулировало деятельность Католической церкви в стране, идут и идут успешно. Сделала это газета Global Times («Хуаньцю шибао», структурное подразделение главной китайской газеты «Жэньминь жибао»).

Global Times процитировала несколько мнений, правда, не представив позицию официальных чиновников Китая. В интервью газете канцлер Папской академии наук епископ Марсело Санчес Сорондо заявил, что соглашение собираются продлить, поскольку опыт его реализации говорит о хороших результатах. По мнению заместителя председателя Конференции католического епископата Китая епископа Чжань Силу, стороны смотрят в будущее с оптимизмом и могут поднять статус договоренностей от временных к постоянным. Как подчеркнул монсеньор, Китай и Ватикан могли бы за эти два года сделать даже больше, если бы не пандемия коронавируса. «Святой престол, несмотря на растущие противоречия между Пекином и Вашингтоном, продолжал свой важный диалог с КНР. Это свидетельствует о том, что Святой престол может быть надежным партнером и иметь важное значение для Китая», — сообщил газете старший научный сотрудник Центра европейских исследований Китайского университета Жэньминь и ватиканист Франческо Сиси. Наконец, главный вывод: все говорит о том, что Пекин и Ватикан способны поднять двусторонние отношения на новый уровень.

Вопрос в том, что под этим подразумевается. Возможно, Китай даст наконец свое согласие на возобновление дипломатических отношений со Святым престолом и в китайской столице снова появится апостольский нунций. Это будет говорить, конечно, о повышении политического диалога двух стран. Напомним, что в мае прошлого года государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин дал интервью Global Times, что стало первым случаем, когда правительственная китайская пресса пошла на прямой контакт с высокопоставленным ватиканским сановником и предоставила ему площадку. Как говорил монсеньор, «открывается перспектива того, что два древних, великих и искусных международных сообщества — такие, как Китай и Апостольский престол, — могут все больше осознавать общую ответственность за серьезные проблемы нашего времени». Несколькими днями после Паролин обратился к событиям столетней давности, сравнив два подхода, папы Римского Бенедикта XV и президента США Вудро Вильсона. Если американец был нацелен на пересмотр евроатлантического баланса между Европой и США, то Бенедикт XV «так же внимательно смотрел на то, что происходило за пределами Запада».

14 февраля 2020 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Последняя встреча такого уровня проходила 70 лет назад. По сообщению госсекретариата, в ходе дружественной беседы были отмечены контакты между двумя сторонами и их позитивное развитие, подчеркнута важность временного соглашения о назначении епископов, подтверждена готовность продолжать институциональный диалог на двустороннем уровне «на благо Католической церкви и китайского народа». Была дана «высокая оценка усилиям по искоренению на тот момент еще эпидемии коронавируса и выражена солидарность с пострадавшим населением. Стороны выразили надежду на расширение международного сотрудничества для продвижения добрососедства и мира во всем мире, а также обменялись мнениями по вопросам межкультурного диалога и прав человека. Судя по всему, уже тогда готовилось что-то важное. Но вскоре эпидемия переросла в пандемию и вращение планеты остановилось.

Сегодня Китай и Ватикан возвращаются к прежним задумкам. Появление нунция в Пекине, став оно возможным, решит многие проблемы. Это не только дипломатия. Нунций является главным контролером католической церковной жизни в той или иной стране. Пока посланник Святого престола отсутствует, местные епископы зачастую ведет себя по поговорке «кот за двери — мыши в пляс». Это актуально и для Китая, в том числе в контексте Гонконга, где в прошлом году местные католики принимали активное участие в антиправительственных протестах. Помимо того, Гонконг остается особой церковной территорией, не связанной с материком. Это позволяет в настоящее время гонконгским католикам вести себя независимо, выступать в ряде случаев с критикой китайского курса Ватикана. Нунций мог бы «поправлять» своих «младших товарищей», чтоб хотя бы не давать оппонентам Святого престола и Китая использовать против них местный материал. Безусловно, это предполагает высокие требования к кандидату на позицию нунция, который должен быть сильной и авторитетной фигурой с расширенными полномочиями. Появится ли такая уже это осенью? Предпосылки есть.