Киев, , 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают всё необходимое для передачи преступников как в Россию, так и на Украину», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 33 гражданина России была задержана 29 июля в санатории «Белорусочка» под Минском. При этом белорусские СМИ заявили, что задержали «боевиков ЧВК Вагнера», которые подозреваются в попытке дестабилизации.

Украина подозревает 28 из 33 граждан России в «терроризме» как участников войны в Донбассе. Украинская сторона намерена просить Минск выдать 28 российских граждан.

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