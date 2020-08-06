Минск, , 09:34 — REGNUM На досрочных выборах президента Белоруссии за два дня проголосовали 12,75% избирателей, сообщили 6 августа в Центральной комиссии республики по выборам и проведению референдумов.

Досрочное голосование в Белоруссии началось 4 августа. Оно продлится до 8 августа. Основной день голосования — 9 августа. Явка избирателей в первый день голосования составила 4,98%.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что не получала от Белоруссии приглашения для участия в наблюдении за выборами. Российские наблюдатели не будут участвовать и в составе миссии СНГ.

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