Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Американская компания Microsoft намерена в течение трех недель закончить переговоры о приобретении китайской социальной сети TikTok или доли в ней и готова заплатить за это $10−30 млрд. Об этом 5 августа сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По их информации, в настоящий момент владеющая соцсетью TikTok китайская компания ByteDance и Microsoft ещё не договорились о такой сделке.

При этом американская компания сообщила властям США, что в случае, если ей удастся купить TikTok, обеспечивающие работу социальной сети системы будут перенесены в Соединенные Штаты.

Кроме этого, указывается, что в данных консультациях также принимает глава американского минфина Стивен Мнучин, однако не уточняется, ведется ли на переговорах обсуждение покупки всей соцсети TikTok или только ее подразделения в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент США Дональд Трамп рассказал, что значительную часть суммы, вырученной от возможной продажи американского сегмента китайского сервиса TikTok получит министерство финансов США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что работа TikTok не будет ограничена в Соединенных Штатах, если ее сегмент в США будет продан американской компании до 15 сентября 2020 года.