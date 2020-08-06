Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не вправе официально объявить о своём выдвижении на новый срок, находясь в стенах Белого дома. Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси, передает «Радио Sputnik».

По мнению Пелоси, такой вариант выдвижения нужно сразу отвергнуть, в противном случае Трамп в очередной раз «унизит Белый дом». Трампу по этическим соображениям не стоит так поступать и заявлять об этом, добавила она.

Ранее Трамп заявил, что может объявить о своём согласии выдвигаться в президенты в качестве кандидата от республиканцев не на съезде партии в Джексонвилле, а прямо в Белом доме. Средства налогоплательщиков, которые нужно потратить ради безопасности поездки, будут сэкономлены, пояснил он.

Белый дом он назвал «удобным и наименее дорогостоящим местом», отметив, что такой вариант пока рассматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года.

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