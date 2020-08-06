Париж, , 09:05 — REGNUM Менее чем через 48 часов после взрывов в столице Ливана, в результате которых по меньшей мере 113 человек погибли и более 4000 получили ранения, президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Бейрут, передает BFM TV.

Будучи первым главой государства, посетившим Ливан после катастрофы, Эммануэль Макрон столкнется там с «апокалиптической» ситуацией, когда около 300 тысяч жителей столицы Ливана лишились крыши над головой.

Ожидается, что президент Франции первым делом отправится прямо на место катастрофы, в порт.

Кроме того, в сопровождении делегации из семи человек, включая главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, глава государства также отправится в резиденцию посла Франции, чтобы встретиться с политическими силами и представителями гражданских движений.

Перед пресс-конференцией, запланированной на конец дня 6 августа 2020 года и возвращением во Францию, Эммануэль Макрон встретится с главными официальными лицами Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, французский архитектор Жан-Марк Бонфилс, проживающий в Ливане, где он принимал участие в проектах по восстановлению разрушенных войной зданий, погиб во время взрывов в порту Бейрута.

Читайте также: Макрон отправится с визитом в Ливан после произошедшего взрыва

Читайте ранее в этом сюжете: Французский архитектор погиб во время взрывов в порту столицы Ливана

Читайте развитие сюжета: Президент Франции: «Ливан не одинок»