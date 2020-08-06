Тунис, , 09:07 — REGNUM Правительство Туниса направило два военных самолета для доставки продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования в столицу Ливана, Бейрут. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, гуманитарная помощь была направлена пострадавшим в результате мощного взрыва, который потряс город во вторник, 4 августа. К настоящему моменту известно о по меньшей мере 113 погибших и более 4000 раненых.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что взрыв был вызван 2750 тоннами аммиачной селитры, которая небезопасно хранилась на складе в порту.

Ряд других стран также предложили гуманитарную помощь Ливану. Среди них — Россия, Турция, Иран, Катар, Франция, а также Европейский союз.