Петропавловск-Камчатский, , 09:01 — REGNUM У побережья Камчатки прошли противолодочные тактические учения корабельной поисково-ударной группы (КПУГ) в составе двух малых противолодочных кораблей (МПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) из соединения кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

КПУГ отрабатывала учебно-боевые задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, роль которой играла одна их атомных подводных лодок ТОФ.

Противолодочные корабли при поддержке палубного вертолёта Ка-27ПЛ провели совместный поиск подводной лодки условного противника. А после обнаружения субмарины и её идентификации — успешно атаковали подлодку имеющимся на борту противолодочным оружием: реактивными глубинными бомбами и торпедами.

Как сообщало ИА REGNUM, атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 «Александр Невский» и «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели у побережья Камчатки торпедный поединок — учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

В ходе учений экипажи подводных крейсеров тренировались атаковать и контратаковать подводную лодку условного противника при активном двустороннем применении гидроакустических средств и торпедного вооружения.

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