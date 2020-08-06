Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Спецслужбы Соединенных Штатов изучают сведения о попытках Саудовской Аравии построить предприятие, которое предназначено для производства концентрата, получаемого в процессе обработки урановой руды. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным источника издания, создание предприятия осуществляется якобы в сотрудничестве с Китаем. После этого у Эр-Рияда может появиться ядерное топливо, которое впоследствии может быть использовано в создании ядерного оружия.

Разведка США располагает спутниковыми снимками местности, указывающими на то, что строительство завода началось еще в 2014 году. В Госдепартаменте не стали комментировать сведения источников газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, американцы при нынешнем президенте Дональде Трампе отказались от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и тянут с продлением другого договора по ядерному оружию — СНВ-3.

СНВ-3, или Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, двусторонний, и Вашингтон пытается оказать давление на Пекин, чтобы, выйдя из СНВ-3, попытаться в рамках нового договора контролировать и Россию, и Китай.