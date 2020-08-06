Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Руководство Facebook и других социальных сетей действует вопиюще предвзято в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в предвыборном штабе Трампа после удаления его записи о коронавирусе, сообщает газета The Hill.

Заместитель руководителя предвыборной кампании Трампа Кортни Парелла напомнила, что глава государства привёл факт меньшей подверженности детей заражению коронавирусом. За этим последовало «новое вопиющее проявление предвзятости Кремниевой долины» и навязывания правил, действующих лишь в одну сторону.

«Компании, владеющие социальными медиа, не являются судьями, которые решают, где правда», — подчеркнула Парелла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Facebook сочла вредоносной и удалила публикацию Трампа с фрагментом его интервью телеканалу Fox News. Глава США утверждал на записи, что у школьников есть почти полный иммунитет к коронавирусной инфекции. Позднее такую же запись удалил Twitter.

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