Благовещенск, , 08:37 — REGNUM В Амурской области проведением маневренного боя и боевыми стрельбами завершились крупные двусторонние тактические учения двух мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО). Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

В течение десяти дней крупные войсковые группировки, в состав которых входят более 4000 военнослужащих и около 800 единиц боевой техники, противостояли друг другу на полигонах округа, расположенных в Амурской области.

В ходе учений отрабатывались новые тактические приёмы при взаимодействии подразделений и родов войск в обороне и в наступлении, в том числе выполнение молниеносных танковых контратак и рейдов вглубь обороны противника, организация танковых засад и другие. Также отрабатывалось расширенное применение командирами соединений и подразделений автоматизированных систем управления (АСУ), беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также групп по борьбе с БПЛА условного противника.

Во время действий танковых подразделений отрабатывалось применение разведывательных комплексов КРУС «Стрелец» и БПЛА «Тахион». Всеми частями, принимавшими участие в учениях, особое внимание уделялось освоению новых средств разведки, радиоэлектронной борьбы и связи.

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