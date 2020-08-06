Токио, , 08:33 — REGNUM Посольство России в Японии назвало неприемлемым заявление японской стороны о недопустимости открытия на острове Кунашир аварийно-спасательного центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, сообщили в российском посольстве.

В дипломатическом ведомстве ответили, что подобного рода заявления Японии категорически неприемлемы, а суверенитет России над южными Курильскими островами сомнению не подлежит.

В посольстве добавили, что Россия имеет полное право на любую деятельность на своей территории в соответствии с законодательством РФ. Токио направил представление в посольство после открытия центра 5 августа.

Напомним, 5 августа глава МЧС Евгений Зиничев принял участие в открытии центра, который оснащен современной техникой, новейшими системами мониторинга и прогнозирования метеообстановки, а также комплексами наблюдения за геодинамическими процессами.

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