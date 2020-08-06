Москва, , 08:31 — REGNUM Обещание денежного вознаграждения за информацию о вмешательстве в американские выборы обернётся в США массовыми доносами. Об этом написала 6 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что власти готовы выплатить до $10 млн тем, кто раскроет личности причастных к вмешательству в выборы. По мнению Захаровой, желающих сделать это будет очень много.

«Каждому?!! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей», — написала Захарова в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в США с 1984 года действует программа «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice). Она в том числе направлена на выявление лиц, которые путём преступной деятельности в киберпространстве пытаются повлиять на исход выборов.

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