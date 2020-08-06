Париж, , 08:25 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал международное сообщество к мобилизации после взрывов в порту Бейрута (Ливан), передает BFM TV.

В серьезном тоне министр иностранных дел выразил свои эмоции на следующий день после мощных взрывов, разрушивших часть столицы Ливана.

«Франция — это семья Ливана. Ливан — это семья Франции. У нас такая общая история, такие общие страсти, такие общие ссоры, такие общие дружеские отношения, что мы в трауре, как и Ливан сегодня», — заявил глава МИД Франции.

«Мы должны мобилизовать международное сообщество, и в ближайшие часы мы будем вынуждены внести предложения по мобилизации, чтобы все международные участники пришли на помощь этой стране», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, после взрывов в порту Бейрута министр иностранных дел Франции провел переговоры с главой МИД Ливана Шарбель Вахби.

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