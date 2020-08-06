Париж, 6 августа 2020, 08:25 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал международное сообщество к мобилизации после взрывов в порту Бейрута (Ливан), передает BFM TV.
В серьезном тоне министр иностранных дел выразил свои эмоции на следующий день после мощных взрывов, разрушивших часть столицы Ливана.
«Франция — это семья Ливана. Ливан — это семья Франции. У нас такая общая история, такие общие страсти, такие общие ссоры, такие общие дружеские отношения, что мы в трауре, как и Ливан сегодня», — заявил глава МИД Франции.
«Мы должны мобилизовать международное сообщество, и в ближайшие часы мы будем вынуждены внести предложения по мобилизации, чтобы все международные участники пришли на помощь этой стране», — добавил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, после взрывов в порту Бейрута министр иностранных дел Франции провел переговоры с главой МИД Ливана Шарбель Вахби.
Читайте также: МИД Франции выразил соболезнования семьям погибших в Бейруте