Киев, , 08:18 — REGNUM Новым заместителем руководителя офиса президента Украины назначен Олег Татаров. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован 5 августа на официальном сайте главы государства.

«В компетенцию Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека», — сказано в документе.

Напомним, Олег Татаров занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД во времена правления беглого украинского экс-президента Виктора Януковича.

Ранее некая «Инициативна группа пострадавших на Майдане» обращалась к Зеленскому с просьбой прокомментировать слухи о возможном назначении на должность «человека Януковича».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины назначил нового начальника Главного управления разведки (ГУР). Им стал Кирилл Буданов.

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