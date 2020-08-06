Киев, 6 августа 2020, 08:18 — REGNUM Новым заместителем руководителя офиса президента Украины назначен Олег Татаров. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован 5 августа на официальном сайте главы государства.
Напомним, Олег Татаров занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД во времена правления беглого украинского экс-президента Виктора Януковича.
Ранее некая «Инициативна группа пострадавших на Майдане» обращалась к Зеленскому с просьбой прокомментировать слухи о возможном назначении на должность «человека Януковича».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины назначил нового начальника Главного управления разведки (ГУР). Им стал Кирилл Буданов.
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