Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Проект документа о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана будет представлен американской стороной в ООН на следующей неделе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе брифинга.

Он отметил, что в случае наложения вето на проект, Вашингтон в одностороннем порядке продолжит усилия по продлению эмбарго.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что санкции США в отношении Тегерана являются преступлением против иранской нации.

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