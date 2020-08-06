Сеул, , 07:16 — REGNUM В Южной Корее изучается вопрос о перспективе начала бартерных обменов товарами с КНДР. Об этом со ссылкой на информацию министерства объединения 6 августа сообщает телеканал KBS.

По данным телеканала, представители южнокорейского союза сельскохозяйственных кооперативов «Воссоединение Кореи» и торговая компания из КНДР «Кэсон корё-инсам» на прошедшей в Пекине при посредничестве китайской стороны встрече подписали соглашение о бартерном обмене южнокорейского сахара на черничный ликёр из Северной Кореи.

Отмечается, что в Южную Корею также планируется наладить поставки из КНДР чая, сладостей и биологически активных добавок.

Как сообщало ИА REGNUM, новый министр объединения Ли Ин Ён заявил, что Южная Корея намерена добиться возобновления прерванного диалога с КНДР и оказания ей гуманитарной помощи. По его словам, в предстоящей работе по поиску выхода из тупика в отношениях двух стран необходимо быть более активными, а министерство «должно стать организацией, которая несёт ответственность за долгий путь к мирному воссоединению Кореи».

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