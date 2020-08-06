Москва, , 07:11 — REGNUM Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, который ныне работает зампредом в Совете безопасности, осудил поступок людей, расстрелявших в упор плывущего по Байкалу медведя. Его слова, прозвучавшие в ходе встречи с молодыми кандидатами от партии на выборах-2020, цитирует «Интерфакс».

Расстрел медведя на Байкале Цитата из видео

"Смотрел, как несчастного медведя на Байкале застрелили… Причем абсолютно немотивированно, просто ужасно выглядит», — сказал Медведев.

Принимавший участие во встрече секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что от партии направлены необходимые запросы в связи с ситуацией по расстрелу медведя на Байкале, и этот вопрос партия будет держать на контроле.

Как уже сообщало ИА REGNUM, видеоролик с кадрами о том, как люди, плывущие вдоль байкальского берега на моторной лодке, завидев в воде медведя, заглушили мотор, и подплыв к животному ближе, выстрелили в упор, опубликован в социальных сетях. Байкальская природоохранная прокуратура просит откликнуться граждан, обладающих информацией с случившемся.

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