Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Между Россией и США достигнут определенный прогресс в переговорах по контролю над вооружениями, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в ходе брифинге 5 августа.

По его словам, по данному вопросу было проведено уже две встречи, и в Вашингтоне ожидают, что будет еще один раунд переговоров. Помпео добавил, что в США также надеются на участие в этом процессе китайской стороны, поскольку это очень «важно для всего мира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Майк Помпео заявил, что в рамках консультаций 22 июня между РФ и США в Вене состоялись «позитивные детальные дискуссии» по контролю над ядерными вооружениями.

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