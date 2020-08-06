Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Серьезную угрозу для персональных информации американских граждан таят китайские мобильные приложения, включая WeChat и TikTok, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге.

По его словам эти программы должны быть удалены из интернет-магазинов, действующих на территории Соединенных Штатов. По словам главы госдепа, данные приложения якобы «распространяют вирусы, пропаганду и ложную информацию».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и ряда других программ будут предприняты «в ближайшие недели».

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