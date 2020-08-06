Москва, , 07:20 — REGNUM Разрешить гражданам России получать бесплатные профилактические прививки в частных клиниках, а не только в государственных, как это происходит сейчас, предложила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Это следует из внесенной в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта, который вносит изменения в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В соответствии с инициативой сенатора, новая возможность может быть предоставлена гражданам России с 1 января 2021 года в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Предполагается, что для решения задачи органам власти в субъектах РФ потребуется обязать проводить профилактические прививки медицинские учреждения любой организационно-правовой формы.

На федеральные и региональные органы исполнительной власти при этом будет возложена обязанность обеспечивать медучреждения необходимыми иммунобиологическими лекарственными препаратами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий сделать прививку в частных клиниках бесплатно.

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