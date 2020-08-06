Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Компания Facebook проявляет откровенную предвзятость, блокируя сообщения президента США Дональда Трампа из-за якобы ложных сообщений о коронавирусе, пишет 5 августа газета The Hill со ссылкой на представителя предвыборного штаба президента Кортни Парелла.

Она прокомментировала инцидент с удалением видео со страницы Трампа, в котором говорилось, что дети «практически невосприимчивы к COVID-19».

«Правила (Facebook — ред.) распространяются только в одном направлении», — объяснила она.

Об удалении видео ранее сообщил представитель социальной сети Энди Стоун. По его словам, на видео Трамп утверждал, что «группа людей школьного возраста не подвержена COVID-19», и это не соответствует действительности.

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