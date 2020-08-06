Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Аккаунт официальной кампании президента США Дональда Трампа в соцсети Twitter временно заблокирован из-за видеоролика с «недостоверной информацией» о коронавирусе, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Twitter.

По словам источника, размещенное на странице видео нарушает правила социальной сети о дезинформации о СOVID-19. В Twitter отметили, что создание публикаций в аккаунте станет доступно после того, как его владелец удалит твит с видеороликом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа компания Facebook удалила данное видео со страницы Дональда Трампа. В нем президент, давая интервью телеканалу Fox News, заявил, что дети почти не болеют COVID-19.

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