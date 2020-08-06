Приштина, , 07:54 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово и глава входящего в правящую коалицию Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 5 августа заявил, что он не станет поддерживать диалог с Сербией, если встречи будут проходить без участия его партии, и подчеркнул, что не верит правительству Авдуллы Хоти в том, что касается диалога с Сербией.

Также в эфире косовского телеканала RTK политик заявил, что он не приемлет диалога без участия США.

Мирослав Лайчак— Специальный представитель ЕС по диалогу между Сербией и Косово, словак — ИА REGNUM) и Боррель (Жозеп Боррель — Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности, испанец — ИА REGNUM). Рамуш Харадинай Косово не может позволить себе такую роскошь и заменить лидерство США в диалоге хрупким лидерством, которое представляют Лайчак (— Специальный представитель ЕС по диалогу между Сербией и Косово, словак —) и Боррель (— Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности, испанец —).

Напомним, Лайчак и Боррель являются представителями стран, не признающих независимость Косово.

По словам Харадиная, Косово вернулось к техническим переговорам с Сербией, чего его партия не одобряет. При этом политик подчеркнул, что для ведения диалога с Белградом правительство должно опираться на широкий консенсус.

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