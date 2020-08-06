Скопье, , 09:08 — REGNUM 5 августа состоялось 79 заседание правительства Северной Македонии, на котором присутствовал посол ФРГ в стране Анке Гольштейн. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

В ходе заседания Гольштейн заявил, что совместное противостояние пандемии коронавируса и расширение подготовки рамок переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС — главные приоритеты председательства Германии в Совете Европейского союза до конца 2020 года.

По словам немецкого политика, новые рамки переговоров для Северной Македонии и Албании будут подготовлены с учетом новой методологии ведения переговоров о расширении ЕС.

Премьер-министр Оливер Спасовски подчеркнул тот факт, что рамки переговоров ЕС с Македонией были объявлены на следующий день после того, как Германия приняла председательство в Совете Европейского союза что свидетельствует о том, что эта страна принимает ключевые решения в ходе переговоров о расширении.

Оливер Спасовски Мы ждем и верим, что к концу вашего председательства в Совете Европейского союза состоится первая межправительственная конференция, которая ознаменует официальное начало переговоров между Республикой Северная Македония и Европейским союзом.

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