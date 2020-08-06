Приштина, , 08:26 — REGNUM Генеральный секретарь Демократической партии самопровозглашенного Косово Уран Исмаили, ранее занимавший пост министра здравоохранения Косово, 5 августа выступил с критикой нынешнего главы минздрава Арменда Земая.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выступил на пресс-конференции, в ходе которой заявил, что решение Земая о лишении юридической силы Административного постановления о регулировании и унификации цен не лекарства стало ударом по одной из крупнейших реформ в истории косовского здравоохранения и вновь легализовало преступность.

По словам Исмаили, министр использовал пандемию как предлог для того, чтобы развязать руки коррупционерам.

Упомянутое выше Административное постановление было принято Земаем 4 августа и подготавливалось при участии экспертов из ВОЗ ещё в 2019 году. Уже на следующий день под давлением фармацевтических компаний Земай пошел на отмену постановления. При этом была создана специальная команда экспертов, которая будет разрабатывать изменения к постановлению.

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