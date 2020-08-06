Нью-Йорк, США, , 05:22 — REGNUM Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что не испытывает на себе давления со стороны администрации президента Дональда Трампа при разработке вакцины от коронавируса. Об этом 5 августа сообщает агентство Reuters.

«Я ясно представляю себе, чего хочет Белый дом, но не замечал пока признаков давления», — сказал он.

О возможном оказании давления на разработчиков вакцины от COVID-19 со стороны властей ранее сообщалось в американской прессе. По данным газеты The New York Times, в администрации США якобы добиваются создания вакцины до выборов президента в ноябре 2020 года, и хотят использовать полученный результат для усиления позиций Трампа.

Фаучи объяснил, что в США существует орган, осуществляющий надзор за ходом клинических испытаний средств противодействия коронавирусу, а сроки сертификации зависят только от результатов испытаний.

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