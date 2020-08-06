Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook удалила сообщение президента США Дональда Трампа, которая якобы содержала «вредоносную информацию» о коронавирусе нового типа. Об этом сообщил представитель соцсети Энди Стоун в интервью телеканалу CNN.

По его словам, в сообщении была видеозапись с отрывком интервью американского лидера телеканалу Fox News. Там Трамп утверждает, что дети школьного возраста практически не болеют коронавирусной инфекцией.

«Это видео содержит утверждения о том, что группа людей не подвержена COVID-19», — заявил Стоун.

Он подчеркнул, что размещение таких видео противоречит политике социальной сети по вопросам информации о коронавирусе. Такую же запись удалила и социальная сеть Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом не намерен вводить новые ограничения для экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он добавил, что несмотря на рекордный рост зараженных, меры по ограничению экономической деятельности в стране приниматься не будут.

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