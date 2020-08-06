Приштина, , 08:30 — REGNUM Новый посол Германии в Косово Джон Род 5 августа провел встречу с лидером партии «Движение за самоопределение» Альбином Курти и его командой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стало ухудшение эпидемиологической ситуации в крае, а также приоритеты «Самоопределения».

В ходе встречи Род подчеркнул, что борьба с преступностью и коррупцией в самопровозглашенном Косово находится в числе приоритетов Германии, и выступил в поддержку построения правового государства в Косово.

Курти поблагодарил немецкого посла за его позицию и подчеркнул, что приоритетами его правления были устойчивый экономический рост, борьба с организованной преступностью и коррупцией, а также установление верховенства права, повышение качества образования и усиление взаимосвязи между рынком труда и системой образования по германскому образцу.

Во встрече приняли участие бывший министр финансов и переводов Косово Бесник Бислими и бывший министр здравоохранения Косово Арбен Вития, при котором Косово достаточно успешно прошло первую волну эпидемии COVID-19.

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