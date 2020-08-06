Приштина, 6 августа 2020, 08:44 — REGNUM Спикер парламента самопровозглашенного Косово Вьоса Османи 5 августа провела встречу с новым послом Германии в Косово Джоном Родом.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стали двусторонние межгосударственные отношения, а также помощь, предоставленная Германией Косово в процессе получения независимости от Сербии и государствостроительства.
В ходе встречи Османи подчеркнула, что роль парламента в процессе диалога является ключевой, поскольку парламент обеспечивает прозрачность процесса и утверждение результатов данного процесса.
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Напомним, Османи выступает с резкой критикой правительства Авдуллы Хоти и почти явно намерена не допустить одобрение парламентом текста итогового заключения с Сербией, если таковое будет подписано.
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