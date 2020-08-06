Приштина, , 08:53 — REGNUM Генеральный секретарь Демократической партии самопровозглашенного Косово (ПДК) Уран Исмаили 5 августа принял участие в телепередаче Debat Plus в эфире косовского телеканала RTV Dukagjini, где политик заявил, что его партия свергнет правительство Авдуллы Хоти.

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Политик, который, по всей видимости, руководит ПДК после заражения коронавирусом лидера партии Кадри Весели, обвинил другую оппозиционную партию «Движение за самоопределение» в бездействии и чрезмерном увлечении риторикой.

Исмаили подчеркнул, что «Самоопределение», так же как и ПДК, может выступить инициатором вынесения вотума недоверия правительству Авдуллы Хоти и не должно советоваться с ПДК перед принятием этого решения.

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При этом Исмаили уточнил, что его партия полностью поддерживает свержение правительства Хоти:

Мы говорили, что не будем свергать правительство в период пандемии, но они сами потеряли большинство.

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