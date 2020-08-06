Минск, , 04:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы согласился выдать Украине задержанных под Минском граждан России, заявил 5 августа украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

По словам журналиста, к белорусскому лидеру по этому вопросу обращался президент Украины Владимир Зеленский. Он якобы просил Лукашенко передать Киеву тех, «кто участвовал в боях на Донбассе против Украины», на что получил «зелёный свет» от Минска.

«Правоохранители… сделают все необходимое для того, чтобы передать виновных и России, и Украине», — сказал Гордон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 августа Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных под Минском граждан России. По итогам этих переговоров в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что сотрудничество всех сторон будет происходить в рамках подписанных соглашений.

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