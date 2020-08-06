Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Политика США в отношении китайских телекоммуникационных компаний и приложений, которые «не заслуживают доверия» Вашингтона, будет ужесточена, заявил глава американского госдепартамента Майк Помпео 5 августа на брифинге.

Госсекретарь сообщил, что он обратился в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой запретить работу в стране China Telecom и трех других китайских телекоммуникационных компаний.

Он также отметил, что власти Соединенных Штатов предпринимают усилия, чтобы защитить американских подводных интернет-кабелей от возможного вмешательства со стороны Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2020, подразделение китайской госкомпании China Telecom в США опротестовало решение FCC об отзыве лицензии на работу.

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