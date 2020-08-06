Вашингтон, , 04:32 — REGNUM На принадлежащем американской компании Google видео-портале YouTube во втором квартале 2020 года было заблокировано более 2,5 тысячи каналов, связанных с Китаем. Об этом 5 августа сообщается в официальном блоге Google.

По заявлению компании, данная мера применялась ею в рамках борьбы с дезинформацией. А всего за период с мая по июнь 2020 года Google выявила 2596 связанных с Китаем каналов, которые «в основном распространяли спам и неполитический контент».

По данным компании, только небольшая часть заблокированных ею каналов публиковала политический контент, причём на китайском языке. В основном он касался мер, которые принимаются в США для борьбы с пандемией коронавируса, а также массовых протестов против расовой дискриминации.

Также в заявлении Google говорится и о блокировке ею 87 каналов, связанных с Россией и посвящённых в основном внутренней политике РФ и международным событиям.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор компании Google Сундар Пичаи на слушаниях в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США заявил, что в ходе президентской предвыборной кампании в США Google будет сохранять нейтралитет.

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