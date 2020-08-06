Тегеран, , 09:42 — REGNUM 5 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в телефонном разговоре обменялись мнениями по итогам недавнего визита группы переговорщиков из Ирана в Киев и последующей деятельности в связи с трагической катастрофой украинского пассажирского самолета (рейс PS752). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе состоявшегося телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств Ирана и Украины охарактеризовали недавнюю встречу переговорщиков двух стран как конструктивную и выразили надежду, что в результате продолжающихся переговоров и обмена информацией между властями двух сторон дело об авиакатастрофе рано или поздно приведет к благоприятным результатам для двух народов, особенно для семей и родственников жертв трагического инцидента.

Зариф также заявил о готовности Ирана выплатить компенсации семьям жертв инцидента в качестве шага к облегчению их горя.

Заместитель министра иностранных дел Украины, в свою очередь, заявил о готовности украинской стороны к визиту команды переговорщиков в Тегеран в октябре для продолжения переговоров.