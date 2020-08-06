Тегеран, , 09:58 — REGNUM 5 августа президент Ирана Хасан Рухани призвал иранское общество Красного полумесяца как можно скорее оказать гуманитарную помощь Ливану. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Ирана сделал это заявление на заседании кабинета министров, выразив соболезнования в связи со смертельным взрывом в Бейруте. Рухани также призвал направить ливанскому народу необходимое медицинское и санитарное оборудование.

От имени иранского народа и правительства он выразил соболезнования семьям погибших в этой стране. Иранский президент также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Мощный взрыв потряс ливанскую столицу Бейрут, оставив очень большое число жертв. По данным министерства здравоохранения Ливана, взрыв прогремел на складе аммиачной селитры в Бейруте, в результате чего погибли по меньшей мере 100 человек и еще 4000 получили ранения.