Тегеран, , 10:08 — REGNUM 5 августа первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что правительство способно удовлетворять основные потребности иранского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами в кулуарах заседания кабинета министров, Джахангири заявил, что правительство считает, что механизм распределения купонов, по-видимому, не является необходимым. Вице-президент отметил, что, несмотря на жесткие санкции, введенные в отношении страны, ежегодный товарооборот Ирана с мировыми странами в обществе сложности составляет более 100 миллиардов долларов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день основным приоритетом правительства является решение жизненных проблем народа, а также решение экономических проблем страны. Джахангири сообщил, что иранское правительство сделает все возможное и примет различные меры, чтобы обеспечить людям доступ ко всем необходимым товарам.