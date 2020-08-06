Тегеран, , 10:10 — REGNUM 12 августа иранский авиалайнер компании «Иран Эйр» совершит свой второй чрезвычайный рейс с целью вернуть на родину иранских граждан из Бейрута. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Решение было принято в результате недавнего взрыва в порту Бейрута, унёсшего жизни многих людей. Вылет запланирован на 13:40 по местному времени из международного аэропорта имени Имама Хомейни. Обратный рейс будет совершен в 16:00 по местному времени. Ожидается, что самолёт приземлится в 20:00 в Тегеране.

Мощный взрыв потряс ливанскую столицу Бейрут, оставив очень большое число жертв. По данным министерства здравоохранения Ливана, взрыв прогремел на складе аммиачной селитры в Бейруте, в результате чего погибли по меньшей мере 100 человек и еще 4000 получили ранения.

Глава органа общественной безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на объекте хранились высоковзрывчатые материалы.