Тегеран, , 10:19 — REGNUM 5 августа заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд объявил, что следующий раунд переговоров между Ираном и Украиной намечен на середину октября в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Переговоры будут посвящены январской авиакатастрофе украинского самолета в Тегеран», — сказал Бахарванд в эксклюзивном интервью IRNA. Кроме того, Бахарванд отметил, что в связи с произошедшим инцидентом будет выдана компенсация на основании международных документов, которым Иран всегда был привержен».

Пассажирский самолет авиакомпании «Украина» разбился на юге Тегерана 8 января в результате ракетного удара по его фюзеляжу. Все 176 человек, находившихся на борту, включая девять членов экипажа, погибли.

Человеческая трагедия произошла на пике напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, в связи с чем иранская система ПВО была приведена в боевую готовность, чтобы предотвратить возможное нарушение иранского воздушного пространства американскими беспилотниками.