Тегеран, , 10:06 — REGNUM 5 августа министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что Тегеран готов предоставить ливанскому народу и правительству экстренные медицинские поставки по случаю человеческой трагедии, вызванной мощным взрывом, унесшим жизни многих людей в Бейруте. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Направив послание своему ливанскому коллеге Хамаду Хасану, Намаки выразил соболезнования Ливану в связи с печальным инцидентом, в результате которого погибло много людей. Выражая обеспокоенность по случаю этого трагического события, Намаки отметил, что иранский народ и правительство, как и прежде, будут поддерживать дружественный и братский народ Ливана.

По данным министерства здравоохранения Ливана, мощный взрыв прогремел на складе аммиачной селитры в Бейруте, в результате чего погибли по меньшей мере 80 человек и еще 4000 получили ранения.