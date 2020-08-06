Тегеран, , 10:06 — REGNUM 5 августа министр экономики Ирана Фархад Дейпасанд и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в телефонном разговоре рассмотрели процесс реализации совместных проектов двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение двусторонними отношениями в различных сферах, включая экономику, торговлю, промышленность, сельское хозяйство, туризм, связь и информационные технологии, транзит и транспорт, а также обменялись мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества.

Собеседники также коснулись темы продолжения успешного взаимодействия в энергетической сфере, а также работы, проделанной в области объединения энерготранспортных сетей Ирана, Азербайджана и России.

Мустафаев и Дейпсанд подчеркнули необходимость поддержания экономических связей в контексте пандемии коронавирусной инфекции путем соблюдения санитарных протоколов. Стороны выразили удовлетворение увеличением объемов транспортно-транзитных обменов между Ираном и Азербайджанской Республикой в последние месяцы.