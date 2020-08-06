Тегеран, , 09:28 — REGNUM 5 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании выразил соболезнования ливанскому народу в связи со смертельным взрывом, унесшим жизни десятков человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Наши мысли и молитвы в настоящий момент находятся с великим и стойким народом Ливана», — написал Зариф в своем твиттере. «Как всегда, Иран выражает полную готовность оказать любую необходимую помощь», — отметил он.

Тем временем официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о готовности Ирана помочь ливанским братьям и сестрам по случаю мощного взрыва, прогремевшего в столице страны. Мощный взрыв потряс ливанскую столицу Бейрут, оставив после себя очень большое число жертв.

Официальное национальное информационное агентство Ливана (ННА) заявило, что взрыв был вызван загоранием портового района столицы страны.