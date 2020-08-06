Владивосток, , 03:48 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток не приедет ни в Хабаровск, ни во Владивосток.

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В перечне регионов ДФО для приезда премьера нет Приморского и Хабаровского краёв, пишет ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник.

Программа рабочей поездки Михаила Мишустина и министров ещё формируется. Не известна и дата приезда.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в СМИ обсуждалась информация, что Михаил Мишустин поедет в недельную поездку по Дальнему Востоку от Анадыря до Благовещенска.