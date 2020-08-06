Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Четыре государства ЕС — Австрию, Словению, Польшу и Чехию — должен посетить на следующей неделе госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом он заявил 5 августа в ходе брифинга.

Глава госдепа отметил, что все четыре страны являются «прекрасными друзьями США». Он добавил, что эта поездка должна стать результативной.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 января по 4 февраля Майкл Помпео посетил Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

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