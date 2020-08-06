Минск, , 01:52 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии не допустят хаоса и беспорядков на улицах во время президентской избирательной кампании, проходящей в стране. Об этом 5 августа заявил заместитель министра внутренних дел республики Александр Барсуков в эфире телеканала «Беларусь-1».

Красный костёл на пл. Независимости (Ленина) в Минске © ИА REGNUM

"Поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать законы», — сказал он.

Текущие события в Белоруссии Барсуков назвал «частью политической технологии», которая нацелена на дестабилизацию ситуации. Он предупредил об ответственности организаторов беспорядков и призвал граждан не участвовать в таких мероприятиях.

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