Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Правительство США выплатит вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о лицах, которые пытаются влиять на американские выборы. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил 5 августа в ходе брифинга для журналистов.

«Программа Госдепартамента Rewards for Justice предполагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая ведёт к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определённой преступной деятельности в киберпространстве», — заявил Помпео.

Напомним, что программа Rewards for Justice — «Вознаграждение за помощь правосудию» начала действовать в США в рамках борьбы с терроризмом с 1984 года.

Как сообщало ИА REGNUM, американский кинорежиссёр Оливер Стоун заявил, что правительство России не участвовало в организации хакерских атак во время президентских выборов в США в 2016 году.

Стоун рассказал, что при съёмках фильма про Эдвард Сноудена — бывшего сотрудника ЦРУ, который передал газетам засекреченную информацию о масштабах слежки американских спецслужб — ему пришлось общаться со многими экспертами в сфере кибербезопасности. Режиссёр отметил, что эти эксперты считают, что хакерские атаки во время президентских выборов в США 2016 года не были организованы извне.

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