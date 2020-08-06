Иерусалим, , 01:20 — REGNUM Правительство Израиля подготовит план по возобновлению авиационного сообщения с 16 августа. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба председателя правительства Израиля.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 5 августа созвал заседание правительственной комиссии по коронавирусу. Комиссия поручила министрам здравоохранения, транспорта, иностранных дел и Совету национальной безопасности Израиля продвигать в консультациях с соответствующими министерствами план по открытию неба с 16 августа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовленный ведомствами документ должен быть утверждён правительством.

Помимо мер, направленных на возобновление полётов, комиссия рекомендовала правительству отменить ряд ограничений на работу предприятий торговли — прежде всего запрет на их работу в выходные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле число заражённых коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 74 430 человек. Всего в Израиле от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 546 пациентов.

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