Нью-Йорк, США, , 00:29 — REGNUM Китай не рассматривается Соединёнными Штатами как страна, которая создаёт непосредственную угрозу, заявил 5 августа министр обороны США Марк Эспер на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

«Я не рассматриваю сейчас Китай как неизбежную угрозу, как страну, с которой возможен вооруженный конфликт», — сказал глава Пентагона.

По его словам, такая оценка не означает, что США откажутся от конкуренции с Китаем «во всех возможных областях» — политической, дипломатической, военной, информационной.

Эспер добавил, что рассчитывает на переход Пекина к «правильному курсу», который подразумевает уважение американских ценностей и соблюдение международных норм.

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